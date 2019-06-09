Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзалаRT на русском 12:53

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкирии.
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СК возбудил дело после стрельбы около автовокзала в центре Уфы

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Вопрос в деньгах: следователи рассказали о новых обстоятельствах пальбы на Южном автовокзале в Уфе

Уфа1.ру13:06

Между стрелявшим и убитым в районе автовокзала в Уфе был денежный конфликт - Следком

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Появились кадры первых минут после стрельбы на вокзале в Уфе

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СК рассказал о причинах конфликта со стрельбой в Уфе

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Стали известны подробности расстрела двух человек на автовокзале в Уфе

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Раненая возле автовокзала в Уфе девушка была невестой убитого

ГТРК Башкортостан13:25
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В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 13:14
Политика

Министры финансов США и Японии провели переговоры

На повестке переговоров Стивена Мнучина и Таро Асо было недовольство Вашингтоном торговым дисбалансом, а также влияние американо-китайских разногласий на глобальную экономику Министры финансов Японии Таро Асо в Фукуоке и США Стивен Мнучин провели в воскресенье переговоры в финансовом ведомстве Японии.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Политика

Явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%

В ЦИК Казахстана сообщили, что на 22:00 явка на выборах президент Казахстана составила 77,4%.
Обновлено в 12:35
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Обновлено в 12:05
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Теннис

Эксперт: Надаль в финале Roland Garros переиграл Тима по всем статьям

Обновлено в 14:16
Футбол

Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком

В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Новороссийске загорелось здание морского университета

Обновлено в 14:20
Общество

Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»

Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
Обновлено в 08:49
Происшествия

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Захарова назвала современное отношение к деньгам «страшной проблемой»

Обновлено в 12:07
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Автоспорт

На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Авто

Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Общество

Астраханский фермер намерен отсудить часть «золота сарматов»

Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески".
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Спорт

IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
Обновлено в 09:04
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