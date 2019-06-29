Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествиеРИА Новости вчера в 11:37
Митингующие в Тбилиси начали в субботу массовое шествие, отмечая десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает корреспондент РИА Новости.
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В Тбилиси проходит очередная акция протеста с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария
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Протестующие в Тбилиси развернули огромный баннер с требованием отставки Гахария - видео
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