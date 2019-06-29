Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествиеРИА Новости 11:37
Митингующие в Тбилиси начали в субботу массовое шествие, отмечая десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Футбол
Помощник Семака оценил сборы «Зенита» в Австрии
Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на предсезонных сборах в Австрии.
Обновлено в 14:03
Политика
Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом
Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя.
Обновлено в 13:28
Футбол
Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»
Дубль "Локомотива" "Казанка" разгромил "Шеффилд" в товарищеском матче - 9:1. Старейший футбольный клуб мира, выступающий в восьмом по силе дивизионе Англии, провел в России четыре игры, во всех потерпел поражение.
Обновлено в 12:54
Энергетика
Украинские ученые заявили о значительных неразведанных запасах нефти и газа
Геологи утверждают о наличии «колоссальных запасов» сланцевого газа, нефти, метана и газогидратов, а наиболее перспективным для освоения является Восточный нефтегазоносный регион.
Обновлено в 09:33
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Сутормина
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
Обновлено в 12:33
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия
От аномальной жары во Франции погиб человек
В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Крупный пожар разбушевался и в Орске
Обновлено в 09:56
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Путин назвал произволом дело против Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Новосибирске, один человек погиб
В торговом центре «Эдем» в Новосибирске произошла стрельба, погиб молодой человек.
Обновлено в 14:04
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Здоровье
Эксперты: Запрет на закупку импортных аппаратов ИВЛ отразится на качестве жизни пациентов
По словам экспертов, отечественное оборудование может продлить жизнь, но не может в должной степени обеспечить ее качество.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Общество
Потоп в Тулуне: вода в реке Ия спала на 25 сантиметров
По состоянию на 23 часа, 29 июня, уровень воды в реке Ия спал на 25 сантиметров и составляет 1358 см. Об этом сообщают в ФКУ УпрДор Прибайкалье.
Обновлено в 12:22
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Космос
Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров лаконично поздравил сына Мартина с 7-летием
Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки
«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Обновлено в 11:51