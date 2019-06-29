Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествиеРИА Новости 11:37

Митингующие в Тбилиси начали в субботу массовое шествие, отмечая десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает корреспондент РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии началось в Тбилиси

РБК12:42

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

РИА Новости11:37

Участники митинга в Тбилиси устроили шествие с требованием отставки главы МВД Грузии

ТАСС12:19

Жена Саакашвили возглавила марш оппозиции в Тбилиси

Интерфакс11:56

В Тбилиси проходит массовое шествие

Коммерсантъ12:38

В Тбилиси проходит очередная акция протеста с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария

Эхо Москвы12:31

Многотысячная акция протеста в Тбилиси: протестующие заполнили проспект Руставели - видео

Sputnik Грузия12:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Футбол

Помощник Семака оценил сборы «Зенита» в Австрии

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на предсезонных сборах в Австрии.
Обновлено в 14:03
Общество

Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

Обновлено в 08:59
Политика

Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом

Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя.
Обновлено в 13:28
Футбол

Дубль «Локомотива» забил 9 голов «Шеффилду»

Дубль "Локомотива" "Казанка" разгромил "Шеффилд" в товарищеском матче - 9:1. Старейший футбольный клуб мира, выступающий в восьмом по силе дивизионе Англии, провел в России четыре игры, во всех потерпел поражение.
Обновлено в 12:54
Автоспорт

Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку соперника

Обновлено в 14:08
Энергетика

Украинские ученые заявили о значительных неразведанных запасах нефти и газа

Геологи утверждают о наличии «колоссальных запасов» сланцевого газа, нефти, метана и газогидратов, а наиболее перспективным для освоения является Восточный нефтегазоносный регион.
Обновлено в 09:33
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Сутормина

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
Обновлено в 12:33
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия

От аномальной жары во Франции погиб человек

В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Крупный пожар разбушевался и в Орске

Обновлено в 09:56
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

Путин назвал произволом дело против Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Новосибирске, один человек погиб

В торговом центре «Эдем» в Новосибирске произошла стрельба, погиб молодой человек.
Обновлено в 14:04
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Здоровье

Эксперты: Запрет на закупку импортных аппаратов ИВЛ отразится на качестве жизни пациентов

По словам экспертов, отечественное оборудование может продлить жизнь, но не может в должной степени обеспечить ее качество.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Общество

Потоп в Тулуне: вода в реке Ия спала на 25 сантиметров

По состоянию на 23 часа, 29 июня, уровень воды в реке Ия спал на 25 сантиметров и составляет 1358 см. Об этом сообщают в ФКУ УпрДор Прибайкалье.
Обновлено в 12:22
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Космос

Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну

Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров лаконично поздравил сына Мартина с 7-летием

Правда, Филипп ограничился коротким текстом и фотографией Мартина. С днем рождения, сынок!❤️ — написал Филипп Киркоров.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки

«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Обновлено в 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное