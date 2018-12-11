Происшествия
В центре Страсбурга произошла стрельба
В центре Страсбурга произошла стрельбаРБК15:01
В центре Страсбурга прозвучали выстрелы, как минимум один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных пожарных служб. Стрельба произошла невдалеке от знаменитой рождественской ярмарки Страсбурга.
РБК15:01
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Происшествия
В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников
Расследование ведется по статье УК РФ о мошенничестве, однако полицейские и чекисты решили проверить возможную коррупционную составляющую в деле решальщика и изъять необходимые для этого документы.
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На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
Обновлено в 15:16
Происшествия
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне
Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Стрельба в соборе в Бразилии: Нападавший покончил с собой
Боевик, расстрелявший прихожан кафедрального собора города Кампинас в Бразилии, покончил с собой, 11 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Кировской области сошли с рельсов восемь вагонов с рудой
Восемь вагонов грузового состава с рудой сошли с рельсов в Кировской области. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадавших нет.
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Происшествия
Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены
Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
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Происшествия
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве
Обновлено в 14:39
Происшествия
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Обновлено в 15:23
Происшествия
Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина
Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 14:25
Происшествия
При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека
В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку
Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 14:32
Происшествия
В ОНК заявили, что Кокорин впал в депрессию в СИЗО
Обновлено в 14:41
Происшествия
В Саратовской области задержали трех наркополицейских
Региональное СУСК сообщило, что, по версии следствия, 31 октября 34-летний начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, его 35-летний заместитель и 28-летний оперативник на одной из улиц города остановили двух молодых людей 24 и 25 лет, в мобильном телефоне одного из которых они обнаружили адрес "тайниковой закладки" наркотиков.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины
Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Экс-чиновники Фонда капстроительства пойдут под суд за взяточничество
В Санкт-Петербурге рассмотрят дела чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупции.
Обновлено в 15:14