Футбол
В центре Петербурга произошла массовая драка. ВидеоВести.Ru 06:17
В центре Петербурга напротив Казанского собора произошла массовая драка. По одной из версий, ее участниками были футбольные болельщики. Местный житель, снявший кадры потасовки, сообщил, что драка произошла минувшей ночью, 12 мая.
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Происшествия
В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов
В Татарстане тепловоз и пять порожних вагонов сошли с рельсов при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма.
Обновлено в 08:36
Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 08:21
Общество
Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже
О произошедшем сообщила в Facebook супруга музыканта Ксения Бакнина, назвав ситуацию «открытым грабежом».
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Молния: После обстрела ВСУ в Зайцево начался пожар
Приходько уточнил, что по указанному адресу в результате обстрела возник пожар.
Обновлено в 07:44
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Происшествия
Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского
Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Хоккей
Илья Ковальчук: «Нам повезло с календарем на старте ЧМ»
Нужно сыграться, многие ребята только прилетели из Америки, поэтому акклиматизироваться время есть, — сказал Ковальчук.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
В порту Фуджейра в ОАЭ произошли взрывы из-за пожара, который охватил как минимум семь нефтяных танкеров.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
По данным букмекеров, российский певец Сергей Лазарев входит в тройку возможных победителей международного музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала во время приседаний
Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Общество
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Автоспорт
Де Врис победил во второй гонке «Формулы-2» в Испании, Мазепин — 14-й
Триумфатором второй гонки третьего этапа «Формулы-2» стал голландский пилот ART Ник де Врис. Соревнования прошли в Барселоне в воскресенье.
Обновлено в 07:18
Футбол
Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКА
Обновлено в 07:33