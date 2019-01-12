Происшествия

В центре Парижа произошел мощный взрыв
Известия
04:06

Мощный взрыв на парижской улице Тревиз, произошедший в субботу, 12 января, был вызван утечкой газа. Об этом сообщает телекомпания BFM со ссылкой на источник в местной полиции. По данным телеканала, в результате взрыва есть пострадавшие.
Известия04:06

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Комсомольская правда10:16

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