Происшествия

РБКРБКВ центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

В центре Москвы на Цветном бульваре загорелся Рождественский монастырь. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает агентство «Москва». Монастырь построен в XIV века на ул. Рождественка.
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В Москве пожар на территории Рождественского женского монастыря

Эхо Москвы13:00

В Москве загорелся Рождественский монастырь

Ведомости12:53

Улица Рождественка перекрыта из-за пожара на Трубной площади

Москва 2412:50

В центре Москвы загорелся женский монастырь XIV века

Дождь12:46

Пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря локализован

Агентство Москва13:02

В центре Москвы загорелся Рождественский монастырь

BFM.ru12:50

Пожар в монастыре в центре Москвы удалось локализовать

РИА Новости13:12
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Экономика

Путин обеспокоился низкими доходами россиян

Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.
Lenta.ru 06:35
Музыка

Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос»

В восьмом сезоне музыкального шоу "Голос" в роли наставников проекта выступят Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также Валерий Сюткин, дебютант конкурса, сообщает пресс-служба Первого канала.
Газета.Ru 12:32
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Известия 24 августа в 15:57
Политика

Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.
РИА Новости 08:10
Космос

Космическая программа России - заметки на полях

Подытоживая, отмечу: проблема нашей космической программы не в том, что там [якобы] много воруют; скорее, в ней нет новых ориентиров и платформ для развития – даже планы повторяют то, что уже было кем-то сделано.
ИА REX 08:50
Происшествия

Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка

Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
REGNUM 12:45
Происшествия

В Петербурге арестовали жителя Севастополя, убившего гида

Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида. Причиной преступления послужил автомобиль.
ТАСС 11:34
Политика

Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) на высшем уровне состоится в сентябре.
Коммерсантъ 12:18
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Футбол

Урал — Сочи 3:1

"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

РБК 03:04
Общество

Школы Петербурга сделают участниками проекта «Твой бюджет»

По итогам проекта отберут 10 лучших предложений, на их реализацию выделят 30 миллионов рублей. Деньги будут заложены в бюджете на 2020 год.
Телеканал Санкт-Петербург 08:01
Политика

Путин наградил Роднину, Грачевского и Машкова

Актриса Ирина Купченко и худрук киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский удостоены орденов Дружбы.
Вести.Ru 12:37
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия

Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Политика

Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог

Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Экономика

«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Теннис

US Open. Нисикори первым пробился во второй круг

Японский теннисист Кей Нисикори стал первым победителем матча первого круга Открытого чемпионата США — 2019.
Bookmaker-ratings.ru 12:23
Футбол

Черчесов огласил список сборной на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Происшествия

Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы

В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

РИА Новости вчера в 17:40
Финансы

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Политика

Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Экономика

Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег

Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:06
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Происшествия

Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали

Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.
Life.ru 11:53
Политика

Родовое село Рамзана Кадырова переименовали

Телеканал 360° 12:28
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США.
Известия 11:59
Здоровье

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Происшествия

Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100

Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
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