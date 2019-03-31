Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДДТАСС 04:48
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан. Сотрудник Госавтоинспекции был госпитализирован.
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с чего всё началось
В главном следственном управлении СКР позднее сообщили, что по факту наезда на сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Lenta.ru05:51
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Церемония награждения лауреатов кинопремии "Ника" стартовала в Москве. Церемония проходит в театре "Русская песня".
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В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
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