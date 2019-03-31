Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДДТАСС 04:48
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан. Сотрудник Госавтоинспекции был госпитализирован.
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с чего всё началось
В главном следственном управлении СКР позднее сообщили, что по факту наезда на сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Lenta.ru05:51
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Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
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Представитель МИД РФ призвала Вашингтон прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Госдепа США ввести санкции против России из-за прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными.
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Зидан назвал Бэйла важным игроком для «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла.
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Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
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Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
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«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
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Происшествия
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Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Посол Великобритании публично нарушила украинский закон
Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
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Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3), а также высказался об удалении защитника Андрея Семёнова в концовке встречи.
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Повалий устроила переполох на выборах президента Украины
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