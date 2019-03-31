Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДДТАСС 04:48

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан. Сотрудник Госавтоинспекции был госпитализирован.
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с чего всё началось
В главном следственном управлении СКР позднее сообщили
, что по факту наезда на сотрудника ДПС возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
Lenta.ru05:51

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Водитель в Москве сбил оформлявшего ДТП сотрудника полиции

Интерфакс05:44

В Москве таксист без прав сбил сотрудника ДПС

Znak.com04:46

Дело возбудили после наезда автомобиля такси на оформлявшего аварию инспектора ДПС в центре Москвы

Агентство Москва05:15

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в центре Москвы

Вечерняя Москва05:14

В центре Москвы сбили оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

Москва 2404:49

В Москве на Третьем транспортном кольце сбили сотрудника ДПС

РИА Новости05:41

СК возбудил дело по факту наезда такси на сотрудника ДПС в Москве

ТАСС05:17
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Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский рассказал о первых визитах после выборов

Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
Общество

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
Обновлено в 07:03
Политика

Захарова считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы

Представитель МИД РФ призвала Вашингтон прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Госдепа США ввести санкции против России из-за прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными.
Обновлено вчера в 13:48
Музыка

Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»

Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
Обновлено в 06:53
Транспорт

Московские дороги после зимы помоют шампунем

Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта.
Обновлено вчера в 10:05
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Политика

Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Певица Натали принимает поздравления с 45-летием

Уроженка Нижегородской области, популярная и привлекательная певица Натали радует поклонников и в 45 лет.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика

Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 07:22
Футбол

Зидан назвал Бэйла важным игроком для «Реала»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла.
Обновлено в 06:36
Недвижимость

Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать

Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Происшествия

«Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга

Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
Политика

Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»

"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

Обновлено в 05:36
Политика

Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии

Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.
Обновлено в 01:55
Политика

Посол Великобритании публично нарушила украинский закон

Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
Обновлено в 06:59
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Футбол

Генеральный директор «Ахмата» — об удалении Семёнова: вы сами всё видели

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3), а также высказался об удалении защитника Андрея Семёнова в концовке встречи.
Обновлено вчера в 11:39
Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Повалий устроила переполох на выборах президента Украины

Таисия Повалий голосовала на выборах президента Украины в привычном месте – в здании средней школы, недалеко от своего дома.
Обновлено в 05:26
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