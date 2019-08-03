Происшествия

Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площадиЭхо Москвы вчера в 09:12

Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади и полностью зачистили площадь. Об этом сообщает корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
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Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Сампдорией» (1:0) в рамках домашнего предсезонного турнира Philipp Plein Cup.
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Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
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Семь человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области.
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В Суздале пройдет фестиваль лоскутного шитья «Душа России»

7 августа в Суздале стартует Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».
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Боевики открыли огонь по жилому кварталу сирийского Алеппо

По жилому кварталу Алеппо открыли огонь из минометов. Это сделали боевики, которые контролируют провинцию Идлиб.
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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
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Небо над северным полушарием изменило цвет из-за пожаров в Сибири

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Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.
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Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом

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По мнению главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого, амстердамский "Аякс" - главный фаворит предстоящего сезона чемпионата Нидерландов, сообщает De Telegraaf.
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