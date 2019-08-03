Происшествия
Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площадиЭхо Москвы вчера в 09:12
Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади и полностью зачистили площадь. Об этом сообщает корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
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Футбол
Головин о победе «Монако» над «Сампдорией»: «Не подвели этот город»
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Сампдорией» (1:0) в рамках домашнего предсезонного турнира Philipp Plein Cup.
Обновлено в 01:50
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено в 03:16
Технологии
Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров
Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
Обновлено в 02:51
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Общество
Рэпер Фэйс на концерте в Москве поддержал участников протестов в столице
По данным проекта ОВД-Инфо, полиция задержала почти 830 человек. Не менее девятнадцати из них провели ночь в отделениях.
Обновлено в 02:31
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов
Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).
Обновлено в 02:43
Происшествия
В результате ДТП под Новосибирском пострадали семь человек
Семь человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области.
Обновлено в 00:50
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и защите от тропических клопов.
Обновлено в 02:40
Культура
В Суздале пройдет фестиваль лоскутного шитья «Душа России»
7 августа в Суздале стартует Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России».
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
Боевики открыли огонь по жилому кварталу сирийского Алеппо
По жилому кварталу Алеппо открыли огонь из минометов. Это сделали боевики, которые контролируют провинцию Идлиб.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Космос
Небо над северным полушарием изменило цвет из-за пожаров в Сибири
Обновлено 02 августа в 11:24
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.
Обновлено в 02:12
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии
Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Брошенное в океан письмо в бутылке нашли через 13 лет
Местом отправки письма оказались Гавайские острова, а в «путешествии» бутылка провела 13 лет.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Футбол
Витесс — Аякс 2:2
По мнению главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого, амстердамский "Аякс" - главный фаворит предстоящего сезона чемпионата Нидерландов, сообщает De Telegraaf.
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия
В Британии влюбленная пара занялась сексом на глазах у прохожих
В Халле (Британия) влюбленная молодая пара занялась сексом прямо на глазах у изумленных прохожих.
Обновлено в 02:55