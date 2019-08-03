Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади и полностью зачистили площадь. Об этом сообщает корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".

Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади

Общество Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.

Технологии Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.

Происшествия В американском штате Огайо произошла стрельба В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Общество Рэпер Фэйс на концерте в Москве поддержал участников протестов в столице По данным проекта ОВД-Инфо, полиция задержала почти 830 человек. Не менее девятнадцати из них провели ночь в отделениях.

Наука В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.

Политика Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Общество Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).

Происшествия В результате ДТП под Новосибирском пострадали семь человек Семь человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и защите от тропических клопов.

Армия и оружие Боевики открыли огонь по жилому кварталу сирийского Алеппо По жилому кварталу Алеппо открыли огонь из минометов. Это сделали боевики, которые контролируют провинцию Идлиб.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Политика Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Футбол «Манчестер Юнайтед» выбрал нового капитана Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто станет новым капитаном команды в сезоне-2019/20, передает Manchester Evening News.

Происшествия Российские туристы не могут вылететь из Болгарии Несколько групп российских туристов не могут вылететь из Болгарии из-за авиакомпании Bulgaria Air, сообщает ТАСС.

Общество Брошенное в океан письмо в бутылке нашли через 13 лет Местом отправки письма оказались Гавайские острова, а в «путешествии» бутылка провела 13 лет.

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Футбол Витесс — Аякс 2:2 По мнению главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого, амстердамский "Аякс" - главный фаворит предстоящего сезона чемпионата Нидерландов, сообщает De Telegraaf.