Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкойГазета.Ru вчера в 17:36
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво. Затем жертва теряет сознание, а злоумышленник грабит их и убегает.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:17
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика
Патрушев прибыл в Израиль на трехсторонние переговоры по Сирии
В рабочем графике секретаря Совбеза запланированы также двухсторонние встречи с премьер-министром и главой Совета нацбезопасности Израиля, а также с помощником президента США по нацбезопасности Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Тель-Авив на переговоры по Сирии в формате Россия-США-Израиль, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Мужчина с ножом убил двух человек в Японии
Два человека погибли от ножевых ранений в результате нападения в японском городе Нагоя, сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента
2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Общество
Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные
В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева стала выглядеть ровесницей Светланы Лободы
Подписчики Светланы обратили внимание, что Пугачева стала выглядеть буквально как ровесница Лободы, в крайнем случае уж точно не на свои 70 лет.
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Футбол
Глушакову работу предложила Бузова
Обновлено в 04:10
Авто
Porsche отзывает почти 100 тысяч автомобилей в США
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Политика
Кремль: никто не собирается запрещать гражданам РФ ездить в Грузию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россиянам не будут запрещать поездки в Грузию.
Обновлено в 06:54
Экология
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов
Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Политика
Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 года распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.
Обновлено в 06:00
Политика
В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии
На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 07:15
Общество
Китайский инвестор оспорит запрет строительства завода на Байкале
Иркутский областной суд приступил к рассмотрению апелляции по запрету на строительство завода по розливу воды на Байкале.
Обновлено в 03:30
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Авто
Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
За рулем трактора был мотогонщик и телеведущий Гай Мартин. Заезд на сельхозтехнике устроили на базе Королевских ВВС в Элвингтоне (Йоркшир).
Обновлено в 06:36
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Atlas
На российском рынке паркетник Geely Atlas появился чуть больше года, но в Китае эта модель под местным именем Geely Boyue продается уже почти четыре года.
Обновлено в 03:24
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Интернет
Почта Mail.ru откажется от паролей
Как рассказали «РИА Новости» в Mail.ru, компания собирается в дальнейшем полностью отказаться от паролей, в том числе и в ранее созданных почтовых ящиках.
Обновлено в 05:54
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15