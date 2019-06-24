Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкойГазета.Ru 17:36
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво. Затем жертва теряет сознание, а злоумышленник грабит их и убегает.
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24 пострадавших: В Москве маньяк-клофелинщик травит и обворовывает тусовщиков с Чистых прудов и Ямы
Комсомольская правда16:36
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
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