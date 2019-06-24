Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкойГазета.Ru 17:36

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво. Затем жертва теряет сознание, а злоумышленник грабит их и убегает.
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Серийный грабитель отравил в центре Москвы более 20 человек

Взгляд.ру12:38

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

Газета.Ru17:36

24 пострадавших: В Москве маньяк-клофелинщик травит и обворовывает тусовщиков с Чистых прудов и Ямы

Комсомольская правда16:36

В Москве 24 человека отравились напитками с неизвестным веществом, которыми их угощали на улице

Эхо Москвы20:07

The Village: в центре Москвы людей травят газировкой и грабят. За месяц пострадали 24 человека

Snob.ru14:39

СМИ: в центре Москвы грабят людей, опаивая отравленной газировкой

Московский Комсомолец14:08

Прохожих в центре Москвы угощают отравленной газировкой и грабят. За месяц пострадали 24 человека

Дождь13:41
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Политика

Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 19:32
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Политика

В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 19:20
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено в 18:07
Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Обновлено в 08:54
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика

ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год

Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию

В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено в 15:23
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 16:19
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Общество

В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А

Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
Обновлено в 04:55
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Путешествия

Ростуризм объяснил порядок возврата денег за туры в Грузию

Самостоятельные и организованные туристы смогут вернуть деньги за туры и авиабилеты в Грузию, говорится в сообщении Ростуризма.
Обновлено в 09:26
Технологии

МТС изменил логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Татьяна Навка: «Саша Плющенко – безумный трудоголик»

Фигуристка назвала Сашу настоящим трудоголиком, защитив его от нападок других пользователей Сети.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание на стройке в Санкт-Петербурге

Обновлено в 20:44
Футбол

Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки

Сегодня состоялись последние матчи группового этапа Кубка Америки-2019, и стали известны составы четвертьфинальных пар.
Обновлено в 20:59
Общество

«Билайн» начал премировать своих абонентов за чтение книг дополнительным трафиком

В прошлом году "Билайн" предложил клиентам акцию "Гиги за шаги", способную конвертировать привычные шаги в дополнительные гигабайты интернета.
Обновлено в 00:00
Общество

Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах

Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.
Обновлено в 10:23
Транспорт

Отменена комиссия при оплате штрафов ГИБДД через портал госуслуг

Комиссия при оплате штрафов ГИБДД отменена на портале госуслуг для держателей карт платежной системы «Мир», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:44
Общество

В Барнауле прошла экскурсия по музею, которого нет

24 июня для СМИ организовали экскурсию по территории строящегося здания Художественного музея на площади Октября.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Один человек погиб после взрыва в воинской части в Казахстане

Один человек погиб в результате взрыва на арсенале воинской части в Казахстане.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек

В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Происшествия

Опубликовано видео катастрофы двух истребителей Eurofighter в Германии

Обновлено в 15:34
Экономика

Лотереи вытянули счастливый билет

Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Грозном поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 13:20
Главное