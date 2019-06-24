Происшествия

Серийного отравителя газировкой поймали в МосквеLenta.ru 06:31

1. Прохожих в центре Москвы угощали отравленной газировкой Вечером в понедельник, 24 июня, СМИ сообщили, что в центре Москвы неизвестный угощает прохожих отравленной газировкой: выпив ее, жертвы теряют сознание, после чего отравитель похищает их деньги и вещи.
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Версия: Задержанный в Москве клофелинщик не один угощал прохожих напитками с психотропами

Комсомольская правда09:15

Серийного отравителя газировкой поймали в Москве

Lenta.ru06:31

СМИ: в центре Москвы грабят людей, опаивая отравленной газировкой

Московский Комсомолецвчера в 14:08

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

Газета.Ruвчера в 17:36

Серийный грабитель отравил в центре Москвы более 20 человек

Взгляд.рувчера в 12:38

В Москве 24 человека отравились напитками с неизвестным веществом, которыми их угощали на улице

Эхо Москвывчера в 20:07

Прохожих в центре Москвы угощают отравленной газировкой и грабят. За месяц пострадали 24 человека

Дождьвчера в 13:41
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Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу

Обновлено вчера в 22:57
Политика

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Политика

Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика

Кабмин предложил изменить правила выдачи вида на жительство

Место жительства и пребывания: тонкости регистрации в России Законопроектом предлагается также бессрочно выдавать вид на жительство.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске раскрыл детали ее райдера

Организаторы концерта Аллы Пугачевой в Минске поделились подробностями райдера известной артистки.
Обновлено в 10:38
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Обновлено в 06:00
Наука

В лесах Гондураса обнаружили затерянный город с редчайшими животными

Некоторые ученые считают, что Белый город может быть не единым поселением, а целой сетью из памятников прошлого, которые разбросаны по лесам Гондураса.
Обновлено вчера в 05:04
Политика

Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ

Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Происшествия

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Обновлено в 05:23
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Культура

Скончался автомобильный дизайнер Александр Захаров

Сегодня на 70-м году жизни скончался известный художник, дизайнер и иллюстратор Александр Захаров.
Обновлено в 10:16
Политика

Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»

В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Отряд кораблей РФ прибыл в Гавану

Обновлено в 01:19
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Театры

Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину

23 июня актеры и зрители МХАТа опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть Доронину на пост худрука — в декабре 2018 года вместо нее был назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков.
Обновлено в 09:21
Политика

Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Экономика

Госдума оградила переводы внутри РФ от SWIFT

Закон, обязывающий операторов электронных денег проводить внутрироссийские переводы электронных средств только через российские организации, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 06:40
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Авто

Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус

В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03
Футбол

Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором

Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.
Обновлено вчера в 15:48
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