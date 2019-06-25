Происшествия
Задержан подозреваемый отравитель с газировкойLenta.ru 01:39
В Басманном районе Москвы был задержан молодой человек, который подозревается в отравлении газировкой более 20 человек, передает агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что в настоящий момент в квартире подозреваемого проходит обыск.
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Подозреваемый в отравлении газировкой более 20 человек задержан в центре Москвы
Агентство Москвавчера в 23:39
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:52, Вашингтон
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