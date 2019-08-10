По его данным, задержания начались на Чистых прудах, далее — на Маросейке, у метро «Китай-город», полиция задержала по меньшей мере 20 человек. Отдельные группы митингующих переместились к Старой площади, где полиция начала массовые задержания, сообщает корреспондент РБК.

После акции в Москве начались задержания

Общество Эксперт раскрыл секреты самых распространенных фамилий в России Ранее 10 августа был опубликован список, согласно которому самыми часто встречающимися фамилиями в РФ по-прежнему остаются Кузнецовы, Ивановы, Смирновы и Поповы.

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал» Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.

Происшествия На заводе биотоплива в Бразилии произошел взрыв В бразильском штате Сан-Паулу произошел взрыв резервуара с этанолом на заводе по производству биотоплива, передает ТАСС.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Наука 2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.

Наука В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.

Футбол Галицкий назвал крутой работу Шаронова Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.

Авто Новый Toyota RAV4 планируют выпустить под брендом Suzuki Согласно последней информации, фирма Suzuki, согласно заключённому договору, сможет заниматься реализацией своих транспортных средств, которые были созданы на платформах бестселлеров бренда Toyota.

Космос Космический телескоп будет использовать атмосферу Земли в качестве объектива Астрономы предложили возможную обходную задачу: превратить всю Землю в линзу телескопа, используя атмосферу планеты, чтобы сгибать и фокусировать свет.

Здоровье Этот вкусный продукт снизит повышенное давление без таблеток Как оказалось, ставшие привычными и для россиян орехи кешью способны понизить повышенное артериальное давление и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.

Общество В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.

Гаджеты Samsung представит 12 августа 108 Мп мобильную камеру В 108 Мп датчике скорее всего будет реализован такой же режим.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Происшествия Франция созвала Совбез ООН по Ливии Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.