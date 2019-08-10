Происшествия
После акции в Москве начались задержанияРБК 11:02
По его данным, задержания начались на Чистых прудах, далее — на Маросейке, у метро «Китай-город», полиция задержала по меньшей мере 20 человек. Отдельные группы митингующих переместились к Старой площади, где полиция начала массовые задержания, сообщает корреспондент РБК.
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Общество
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Обновлено в 10:28
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Обновлено в 22:10
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Обновлено в 17:26
Политика
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Экономика
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Обновлено в 22:20
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Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
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Обновлено в 13:41
Наука
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Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
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Галицкий назвал крутой работу Шаронова
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Авто
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Согласно последней информации, фирма Suzuki, согласно заключённому договору, сможет заниматься реализацией своих транспортных средств, которые были созданы на платформах бестселлеров бренда Toyota.
Обновлено в 07:03
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Обновлено в 19:14
Общество
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В 108 Мп датчике скорее всего будет реализован такой же режим.
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Экономика
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