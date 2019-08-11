Происшествия

В центре Москвы после митинга начались задержанияКоммерсантъ 11:07

После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли.
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Как разгоняли протестующих в центре Москвы после митинга на Сахарова. Фотографии

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Полиция назвала число задержанных после акции в Москве

РБК13:07

Начались задержания «гуляющих» после согласованной акции в Москве

РЕН ТВ10:42

В Москве задержали более 100 человек

Forbes11:59

«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживать

Известия10:42

В центре Москвы после митинга начались задержания

Коммерсантъ11:07

На Чистопрудном бульваре начались задержания

Московская газета10:38
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Происшествия

«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек

Обновлено в 12:13
Происшествия

Машина сбила группу дорожников в Дагестане

Обновлено в 17:51
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

Офис Зеленского изменил празднование Дня независимости Украины

Обновлено в 13:43
Технологии

Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета

Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Супертайфун убил 18 человек в Китае

14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Футбол

Команда Кокорина и Мамаева обыграла клуб ПФЛ

Обновлено в 06:14
Теннис

Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале

В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Кино

Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США

Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.
Обновлено 08 августа в 11:35
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено в 18:44
Футбол

Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России

Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено в 08:57
Авто

Стартовал прием заказов на кросс-вэн Suzuki XL6

Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6.
Обновлено в 03:04
Космос

NASA испытывает водный космический корабль на орбите

Обновлено в 02:29
Музыка

Фестиваль «Ruskeala Symphony» открылся грандиозным концертом

Обновлено в 09:34
Общество

Гигантская рыба выбросилась на берег Волги

В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Футбол

«Оренбург» избежал поражения в матче с «Тамбовом»

Обновлено в 08:56
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Общество

Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»

Обновлено в 11:52
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Обновлено в 08:54
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В США водитель нашёл гениально простой способ вырваться из пробки

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Общество

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Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Экономика

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Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее

Обновлено в 08:48
Происшествия

Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Московскую городскую думу, отпустили из отделения полиции «Троицкий», Об этом сама она сообщила в своем Twitter.
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Молодёжка «Спартака» ушла от поражения в матче с «Ахматом»

Обновлено в 11:00
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Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки

Обновлено 07 августа в 03:25
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