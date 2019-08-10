Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержанияКоммерсантъ 11:07
После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли.
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Происшествия
Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписей
Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено в 10:57
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Обновлено в 12:42
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Краснодар» обыграл «Рубин», проведя тайм в меньшинстве
Обновлено в 14:07
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Киев потерял бойца в Донбассе
Обновлено в 14:01
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество
Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».
Обновлено в 13:35
Транспорт
Беглов «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» подвел итоги прошедшей недели.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги
По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Футбол
Азар: «Я многому научился у Конте и Сарри»
Полузащитник "Реала" Эден Азар рассказал о своем опыте работы с бывшими главными тренерами "Челси" Антонио Конте и Маурицио Сарри.
Обновлено в 06:50
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в „Сочи“»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что планировал пригласить в клуб полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 16:27
Космос
Марсоход NASA нашел на Марсе копию «Моны Лизы»
Марсоход американского аэрокосмического агентства NASA обнаружил на поверхности Марса копию «Моны Лизы».
Обновлено в 04:41
Политика
Эрдоган заявил о непризнании Крыма российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено 08 августа в 00:26
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Космос
Роскосмос запатентовал «разлагающийся» спутник
Обновлено в 05:49
Единоборства
Свердловчанка завоевала серебро на Чемпионате Европы по прыжкам в воду
Екатеринбурженка Кристина Ильиных стала обладательницей серебряной медали Чемпионата Европы по прыжкам в воду с трехметрового трамплина в Киеве.
Обновлено в 12:45
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Музыка
Фестиваль «Ruskeala Symphony» открылся грандиозным концертом
Обновлено в 09:34