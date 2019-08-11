После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли.

В центре Москвы после митинга начались задержания

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