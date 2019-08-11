Происшествия

В центре Москвы после митинга начались задержанияКоммерсантъ вчера в 11:07

После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли.
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Полиция назвала число задержанных после акции в Москве

РБКвчера в 13:07

В центре Москвы после митинга начались задержания

Коммерсантъвчера в 11:07

Начались задержания «гуляющих» после согласованной акции в Москве

РЕН ТВвчера в 10:42

На «Китай-городе» усилили меры безопасности из-за призывов к несогласованной акции

Интерфаксвчера в 10:48

«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживать

Известиявчера в 10:42

Как разгоняли протестующих в центре Москвы после митинга на Сахарова. Фотографии

Дождьвчера в 15:54

На Чистопрудном бульваре начались задержания

Московская газетавчера в 10:38
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Обновлено в 03:26
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

Боевик Нацгвардии Украины ликвидирован на Донбассе

На Донбассе уничтожен боевик национальной гвардии Украины Романенко Роман. Об этом сообщает пресс-служба командования так называемой «ООС».
Обновлено в 01:56
Общество

Роспотребнадзор рассказал о требованиях к производству и продаже кваса

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал основные принципы производства и требования к реализации кваса.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31

Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Футбол

Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК Салют

Обновлено вчера в 05:57
Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Культура

«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено 09 августа в 04:36
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек

Обновлено в 02:11
Политика

Британские активисты выступили против помощи Украине

Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Бросив мужа Лиама Хемсворта, Майли Сайрус объявила себя лесбиянкой

Брак актёра Лиама Хемсворта и певицы Майли Сайрус просуществовал восемь месяцев. Новость о разводе стала полной неожиданностью.
Обновлено в 04:51
Религия

Милонов показал, как празднуют Рождество святителя Николая в Шушарах

Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено вчера в 09:13
Политика

В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика

Во Франции потребовали долги царской России

Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Происшествия

Адвокат раскрыл детали коррупционного дела Атамбаева

Обновлено в 01:07
Армия и оружие

Тепловой удар: Ил-76 получат новые противоракетные системы

Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

В Британии выпустят монеты в честь Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид поднял перед правительством вопрос о запуске в обращение миллионов монет достоинством 50 пенсов, которые будут посвящены Брекситу.
Обновлено в 04:54
Происшествия

МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами

Обновлено в 04:48
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