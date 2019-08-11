Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержанияКоммерсантъ вчера в 11:07
После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли.
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На «Китай-городе» усилили меры безопасности из-за призывов к несогласованной акции
Интерфаксвчера в 10:48
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Боевик Нацгвардии Украины ликвидирован на Донбассе
На Донбассе уничтожен боевик национальной гвардии Украины Романенко Роман. Об этом сообщает пресс-служба командования так называемой «ООС».
Обновлено в 01:56
Общество
Роспотребнадзор рассказал о требованиях к производству и продаже кваса
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал основные принципы производства и требования к реализации кваса.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31
Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК Салют
Обновлено вчера в 05:57
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Культура
«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено 09 августа в 04:36
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Британские активисты выступили против помощи Украине
Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Бросив мужа Лиама Хемсворта, Майли Сайрус объявила себя лесбиянкой
Брак актёра Лиама Хемсворта и певицы Майли Сайрус просуществовал восемь месяцев. Новость о разводе стала полной неожиданностью.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Происшествия
Адвокат раскрыл детали коррупционного дела Атамбаева
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Тепловой удар: Ил-76 получат новые противоракетные системы
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
В Британии выпустят монеты в честь Brexit
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид поднял перед правительством вопрос о запуске в обращение миллионов монет достоинством 50 пенсов, которые будут посвящены Брекситу.
Обновлено в 04:54
Происшествия
МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами
Обновлено в 04:48