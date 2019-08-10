Происшествия

В центре Москвы после митинга начались задержанияКоммерсантъ 11:07

После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли.
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«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживать

Известия10:42

В центре Москвы после митинга начались задержания

Коммерсантъ11:07

Начались задержания отправившихся толпой в центр Москвы оппозиционеров

Московский Комсомолец11:03

После акции в Москве начались задержания

РБК11:02

На «Китай-городе» усилили меры безопасности из-за призывов к несогласованной акции

Интерфакс10:48

Улицу Забелина зачищают от протестующих. Жестко задерживают несовершеннолетних, женщин и инвалидов

Дождь13:28

На Чистопрудном бульваре начались задержания

Московская газета10:38
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Политика

Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму

Обновлено в 13:15
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал о причинах возникновения распространенных заболеваний среди россиян.
Обновлено в 14:49
Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

Обновлено в 03:24
Политика

Офис Зеленского изменил празднование Дня независимости Украины

Обновлено в 13:43
Политика

Украине пророчат разруху экономики и потерю финансового суверенитета

Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал петицию на сайте президента Украины с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну долларом в качестве национальной валюты.
Обновлено в 15:14
Общество

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Экономика

В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги

По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено в 12:55
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Политика

На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог

Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Любовь Соболь задержана после обысков в центре сбора подписей

Как сообщил "Эху Москвы" ее адвокат Иван Сустин, в отношении Соболь, вероятно, составят административный проток из-за одной из последних акций протеста.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве

На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Франция созывает Совбез ООН по Ливии

Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.
Обновлено в 14:45
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол

Эдуардо Докампо: «„Рубин“ допустил много ненужных ошибок»

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 5-го тура премьер-лиги заявил, что собственные ошибки помешали выиграть, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 14:18
Общество

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Tesla загорелась после аварии в Москве

Tesla столкнулась с эвакуатором на МКАДе и загорелась, три пассажира пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Культура

Сегодня в Уфе определят финалистов конкурса «Лидеры Башкортостана»

Жаркие баталии проходят в эти часы в Конгресс-холле «Торатау», где над заданиями корпят 195 полуфиналистов конкурса «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Пушилин назвал абсурдом заявления об обстреле ДНР своих позиций

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал обстрелы ополченцами своих позиций.
Обновлено в 10:01
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