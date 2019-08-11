Происшествия

В центре Москвы после митинга начались задержанияКоммерсантъ 11:07

После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли.
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Детский омбудсмен получил сообщения о задержании семи подростков в центре Москвы

Говорит Москва13:29

Полиция назвала число задержанных после акции в Москве

РБК13:07

В центре Москвы после митинга начались задержания

Коммерсантъ11:07

«Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживать

Известия10:42

Начались задержания «гуляющих» после согласованной акции в Москве

РЕН ТВ10:42

На Чистопрудном бульваре начались задержания

Московская газета10:38

Как разгоняли протестующих в центре Москвы после митинга на Сахарова. Фотографии

Дождь15:54
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Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Происшествия

В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек

В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено в 21:11
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Общество

Завершилась акция на проспекте Сахарова

Акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов в Мосгордуму завершилась в столице на проспекте Академика Сахарова, участники уже расходятся.
Обновлено в 10:09
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Политика

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Обновлено в 00:58
Политика

Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество

Супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили на отдыхе в Греции

Неизвестные ограбили на греческом острове Миконос квартиру, в которой остановились на отдых американские сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид.
Обновлено в 14:22
Общество

Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге

Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено в 04:48
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Общество

Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»

Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии

Швеция планирует принять участие в проекте создания единой европейской армии, заявил глава оборонного ведомства королевства Петер Хультквист.
Обновлено в 16:21
Космос

Ненужный «Роскосмосу» робот пойдет в коммерцию

Робота – ассистента космонавтов, от разработок по проекту которого отказался «Роскосмос», используют в коммерческих проектах.
Обновлено в 20:49
Политика

Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским

Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 02:18
Транспорт

ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа

Автомобилисты возобновят активность на столичных дорогах с 26 августа — после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году.
Обновлено в 11:33
Наука

Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга

Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье

Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты

После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено в 07:45
Общество

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Украинские силовики перебросили в Донбасс танки, гаубицы и БМП

Командование украинской армии перебросило в Донбасс БМП, танки и гаубицы.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Наука

Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии

Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено 08 августа в 05:06
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе биотоплива в Бразилии

Обновлено в 21:07
Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Религия

Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам

В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Происшествия

В Башкирии загорелась столовая в детском лагере

В Башкирии загорелась столовая на территории детского лагеря «Алый Парус».
Обновлено в 08:48
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