Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержанияКоммерсантъ 11:07
После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли.
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Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено в 21:11
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Общество
Завершилась акция на проспекте Сахарова
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов в Мосгордуму завершилась в столице на проспекте Академика Сахарова, участники уже расходятся.
Обновлено в 10:09
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество
Супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили на отдыхе в Греции
Неизвестные ограбили на греческом острове Миконос квартиру, в которой остановились на отдых американские сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид.
Обновлено в 14:22
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии
Швеция планирует принять участие в проекте создания единой европейской армии, заявил глава оборонного ведомства королевства Петер Хультквист.
Обновлено в 16:21
Космос
Ненужный «Роскосмосу» робот пойдет в коммерцию
Робота – ассистента космонавтов, от разработок по проекту которого отказался «Роскосмос», используют в коммерческих проектах.
Обновлено в 20:49
Политика
Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 02:18
Транспорт
ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа
Автомобилисты возобновят активность на столичных дорогах с 26 августа — после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году.
Обновлено в 11:33
Наука
Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга
Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты
После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено в 07:45
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Украинские силовики перебросили в Донбасс танки, гаубицы и БМП
Командование украинской армии перебросило в Донбасс БМП, танки и гаубицы.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Наука
Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии
Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено 08 августа в 05:06
Происшествия
Взрыв прогремел на заводе биотоплива в Бразилии
Обновлено в 21:07
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В Башкирии загорелась столовая в детском лагере
В Башкирии загорелась столовая на территории детского лагеря «Алый Парус».
Обновлено в 08:48