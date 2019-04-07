Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан ВеликобританииРБК 05:05

По словам источников РБК, двое мужчин при появлении патруля выбросили два пакета с неизвестным порошком, который теперь направлен на экспертизу. После задержания выяснилось, что задержанные являются гражданами Великобритании Домианом Осборном и Иеном Эвансом. Оба — преподаватели английского языка.
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В Москве задержали двух британцев

Lenta.ru03:36

СМИ сообщили о задержании двух британских преподавателей в Москве

Коммерсантъ06:09

Двоих британцев задержали в Москве с неизвестным порошком

РИАМО05:54

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

РБК05:05

СМИ сообщили о задержании двух британцев в центре Москвы

Москва 2406:09

В Москве с наркотиками задержали двух подданных Великобритании

Московский Комсомолец03:30

В Москве задержали двух британцев с неизвестным порошком

Интерфакс03:10
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Происшествия

На станции московского метро произошел пожар

Обновлено в 06:25
Политика

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

По словам Матвиенко, если Путин приглашает в свою команду определенного человека, следовательно, он ему доверяет.
Обновлено в 01:50
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Авто

Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4

Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Политика

Дан прогноз по уровню коррупции на Украине при Зеленском

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал заявление экс-главы минобороны Украины Анатолия Гриценко о том, что Владимир Зеленский не готов к работе президентом, но в то же время не будет терпеть коррупцию и мародерство.
Обновлено в 06:03
Политика

Принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах

Как сообщает Кенсингтонуский дворец, наследный принц стажировался в разведывательной службе Соединенного Королевства МИ-6, Службе безопасности МИ-5, а также Центре правительственной связи (GCHQ).
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

США временно вывели военный контингент из Ливии

Обновлено в 07:09
Общество

ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Гаджеты

Apple решила экономить на камерах для iPhone

Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone, пишут журналисты издания PhoneArena, которые ссылаются на данные аналитиков Cowen.
Обновлено в 03:49
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Футбол

«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»

7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» на Ставрополье

Обновлено в 07:04
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Здоровье

Число детей-аутистов будет расти

В настоящее время никакой профилактики аутизма не существует, а предсказать появление ребенка с этим расстройством невозможно, заявил «URA.RU» член Союза педиатров России Дмитрий Малых.
Обновлено в 04:06
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Авто

Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России

Обновлено в 06:10
Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Авто

Хэтчбек Nissan Versa прекратят выпускать после 2019 года

Компания Nissan приостановит производство своего компактвэна Versa Note в конце 2019 года. Вместе с этим прекратятся его продажи в Штатах.
Обновлено в 03:46
Музыка

Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»

Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном

Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Общество

Гороскоп на неделю 8-14 апреля: вдохновленные Раки, опасности для Львов и успешные Рыбы

Постарайтесь достигнуть внутреннего состояния, которое бы не зависело от слов других людей.
Обновлено в 02:00
Футбол

Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова

Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям

В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Космос

Япония сбросила на астероид бомбу

Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.
Обновлено 05 апреля в 10:12
Гаджеты

Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»

Обновлено в 05:14
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено вчера в 14:53
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