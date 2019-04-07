Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан ВеликобританииРБК 05:05
По словам источников РБК, двое мужчин при появлении патруля выбросили два пакета с неизвестным порошком, который теперь направлен на экспертизу. После задержания выяснилось, что задержанные являются гражданами Великобритании Домианом Осборном и Иеном Эвансом. Оба — преподаватели английского языка.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
По словам Матвиенко, если Путин приглашает в свою команду определенного человека, следовательно, он ему доверяет.
Обновлено в 01:50
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Политика
Дан прогноз по уровню коррупции на Украине при Зеленском
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал заявление экс-главы минобороны Украины Анатолия Гриценко о том, что Владимир Зеленский не готов к работе президентом, но в то же время не будет терпеть коррупцию и мародерство.
Обновлено в 06:03
Политика
Принц Уильям прошел стажировку в британских спецслужбах
Как сообщает Кенсингтонуский дворец, наследный принц стажировался в разведывательной службе Соединенного Королевства МИ-6, Службе безопасности МИ-5, а также Центре правительственной связи (GCHQ).
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Общество
ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Apple решила экономить на камерах для iPhone
Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone, пишут журналисты издания PhoneArena, которые ссылаются на данные аналитиков Cowen.
Обновлено в 03:49
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Футбол
«Уфа» одержала минимальную победу над «Ростовом»
7 апреля между коллективами «Уфа» и «Ростов» на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Здоровье
Число детей-аутистов будет расти
В настоящее время никакой профилактики аутизма не существует, а предсказать появление ребенка с этим расстройством невозможно, заявил «URA.RU» член Союза педиатров России Дмитрий Малых.
Обновлено в 04:06
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Авто
Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 06:10
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Авто
Хэтчбек Nissan Versa прекратят выпускать после 2019 года
Компания Nissan приостановит производство своего компактвэна Versa Note в конце 2019 года. Вместе с этим прекратятся его продажи в Штатах.
Обновлено в 03:46
Музыка
Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном
Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Общество
Гороскоп на неделю 8-14 апреля: вдохновленные Раки, опасности для Львов и успешные Рыбы
Постарайтесь достигнуть внутреннего состояния, которое бы не зависело от слов других людей.
Обновлено в 02:00
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Космос
Япония сбросила на астероид бомбу
Японская автоматическая станция «Хаябуса-2» сбросила на астероид Рюгу пенетратор со снарядом массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммовым зарядом взрывчатого вещества с высоты около 500 метров.
Обновлено 05 апреля в 10:12
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»
Обновлено в 05:14
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 14:53