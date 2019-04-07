Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан ВеликобританииРБК 05:05

По словам собеседников агентства, двое мужчин при появлении патруля выбросили два пакета с неизвестным порошком, который теперь направлен на экспертизу. После задержания выяснилось, что задержанные являются гражданами Великобритании – Домианом Осборном и Иеном Эвансом.
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В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

РБК05:05

В Москве, по некоторым данным, задержаны двое британцев

Эхо Москвы05:02

В Москве задержали двух британцев с неизвестным порошком

Интерфакс03:10

В Москве задержали двух британцев

Lenta.ru03:36

В центре Москвы задержаны двое британцев с наркотиками

Вести.Ru03:36

В Москве с наркотиками задержали двух подданных Великобритании

Московский Комсомолец03:30

В Москве задержали двух британцев

Известия03:50
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