Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан ВеликобританииРБК 05:05
По словам собеседников агентства, двое мужчин при появлении патруля выбросили два пакета с неизвестным порошком, который теперь направлен на экспертизу. После задержания выяснилось, что задержанные являются гражданами Великобритании – Домианом Осборном и Иеном Эвансом.
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