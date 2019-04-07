В центре Москвы полиция задержала двух граждан ВеликобританииРБК 05:05

По словам собеседников агентства, двое мужчин при появлении патруля выбросили два пакета с неизвестным порошком, который теперь направлен на экспертизу. После задержания выяснилось, что задержанные являются гражданами Великобритании – Домианом Осборном и Иеном Эвансом.

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

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