Происшествия

В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая IIИнтерфакс 06:59

Стоимость находки предварительно оценивается примерно в миллион рублей, и это один из самых крупных кладов, найденных в Москве за последние несколько лет. В процессе строительства и благоустройства в центре столицы часто находят предметы, имеющие историческую ценность.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Золотые монеты, найденные в центре Москвы, должны отправить в Гохран

РИА Новости09:22

Монеты времен правления Николая II обнаружили при раскопках в центре Москвы

Вечерняя Москва06:49

Клад из монет XIX–XX веков нашли при раскопках в Костянском переулке

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:46

В центре Москвы нашли клад стоимостью 1 млн рублей

Интерфакс07:04

Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в центре Москвы

Агентство Москва06:01

Крупнейший клад монет времен Николая II обнаружили на раскопках в Москве

ТАСС06:15

Археолог нашел в подвале московского дома золото на 1,5 миллиона рублей, которое спрятали от революции

Комсомольская правда06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:45, Вашингтон
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Интернет

«Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков»

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, а блоки с информацией от связанных с компанией сервисов («колдунщики») появляются тогда, когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос, заявили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 09:05
Происшествия

«Дело Голунова» передали из МВД в СК

Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Футбол

Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч

Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Политика

Термокружка Путина стала лидером продаж в Китае

Обновлено в 09:40
Авто

Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России

Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Интернет

Mail.ru научила облако определять страну по фотографии

Разработка сможет определить посещённые пользователями страны по фотографиям.
Обновлено в 09:18
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков

В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Футбол

Футболист Новосельцев перешел из «Зенита» в «Сочи»

Российский защитник Иван Новосельцев перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.
Обновлено в 09:37
Политика

Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов

Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

Обновлено в 06:28
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Хоккей

Энрот вернулся в минское «Динамо»

В минувшем сезоне шведский вратарь сыграл 52 матча в составе минского клуба, отражая 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,60.
Обновлено в 08:33
Происшествия

На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег

Обновлено в 07:39
Общество

К Универсиаде терминалы в Кольцово реконструируют и построят новое здание: подробности проекта

Обновлено в 08:32
Хоккей

Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом

Ранее в СМИ сообщалось, что контракт 27-летнего Панарина с "Рейнджерс" будет рассчитан на семь лет со средней зарплатой за сезон 11,642 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкие слова

Обновлено в 08:18
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Авто

В России появится Changan CS35 Plus китайского производства

Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Общество

«Иркут» купит сорок американских двигателей для МС-21

В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт.
Обновлено в 09:00
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное