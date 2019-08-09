Транспорт
Движение в центре Москвы ограничено из-за митингаКоммерсантъ 03:18
В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за предстоящего сегодня, 10 августа, митинга.
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Горожан предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа
Вечерняя Москва08 августа в 12:55
Движение на проспекте Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой перекроют 10 августа из-за митинга
Агентство Москва08 августа в 12:46
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Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
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