В столичной мэрии ранее согласовали два митинга на проспекте Академика Сахарова, которые заявлены на 10 и 11 августа с численностью участников до 100 тысяч человек каждый. Восьмого сентября в столице состоятся выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

Люди собираются на согласованный митинг в центре Москвы

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