Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведяРоссийская газета вчера в 21:51
Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей. После долгого преследования полицейские настигли его у одной из школ города, где были вынуждены застрелить.
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Политика
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:44
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
На российском fashion-рынке впервые за много лет сменился лидер
«Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков.
Обновлено в 01:37
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
В Госдуме призвали Зеленского избавить крымчан от своей «заботы»
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".
Обновлено в 00:22
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Обновлено вчера в 19:13
Общество
Минтруд предложил изменить правила досрочного выхода на пенсию
«На досрочную пенсию не влияют периоды, когда россиянин не выполняет свои обязательства, но рабочее место сохраняется», — цитирует ТАСС сообщение министерства.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад
В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.
Обновлено в 00:10
Экономика
Почта Банк откроет отделения в «Магните»
Почта Банк и «Магнит» смогут «создать самую массовую сеть дистрибуции в России», рассчитывает Горшков: опыт открытия банковских точек в «Пятерочке» показал, что такие зоны обслуживания обеспечивают высокую проходимость и устойчивый спрос на базовые финансовые продукты и сервисы.
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Обновлено вчера в 12:40
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri
Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено вчера в 21:38
Авто
Рассекретили время разгона до сотни Lada Vesta 1.6 с вариатором
Быстрей (на 0.9 сек), чем Lada Vesta 1.6 106 л.с. с МКПП (11.2 cек). Также (-0.1 сек), как Lada Vesta 1.8 122 л.с. с МКПП (10,2 сек).
Обновлено в 02:03
Политика
Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией
Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Барселоне женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в муниципальных бассейнах и в водоёмах на всей территории города.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Уральские спасатели отправились на тушение пожаров в Красноярский край
Работники парашютно-десантной пожарной службы Уральской базы авиационной охраны лесов отправились в Красноярский край для ликвидации лесных пожаров, сообщил в четверг департамент информационной политики Свердловской области.
Обновлено в 01:51
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля
В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 01:33