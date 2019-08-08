Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей. После долгого преследования полицейские настигли его у одной из школ города, где были вынуждены застрелить.

В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя

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