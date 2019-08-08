Происшествия

В центре Магадана полицейские застрелили медведяВести.Ru вчера в 22:14

На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь.
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Подробнее о событии

Удирающий от полицейских медведь в Магадане попал на видео

Вести.Ru03:34

В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя

РБКвчера в 23:02

Молодого медведя застрелили в центре Магадана

MagadanMedia.ruвчера в 17:31

Медведь прибежал в центр Магадана

Газета.Ruвчера в 21:22

В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города

РИА Новостивчера в 21:04

Медведя застрелили в районе школы в Магадане (Видео 18+)

Колыма-информвчера в 17:53

Магаданские зоозащитники готовят заявление в СК по поводу убийства медведя в городе

Весьмавчера в 22:59
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках

Обновлено в 03:44
Происшествия

ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол

«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы

Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном.
Обновлено в 02:15
Футбол

Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В офис ФБК Навального пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.
Обновлено в 05:17
Политика

В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева

В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП на КАД в Петербурге

Очевидцы сообщают о массовом ДТП на КАД в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:20
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 15:00
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

Пенсионерка сутки простояла в трясине, рыком отпугивая медведя

Обновлено в 03:43
Общество

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась

Сегодня, 6 августа, стало известно, что Алла Вербер скончалась.
Обновлено 06 августа в 10:24
Происшествия

От лесных пожаров в Сибири пострадало около 13 тысяч животных

Обновлено в 01:02
Происшествия

В России захотели завести уголовное дело на Сталина

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Финансы

Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар

Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика

Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Экономика

Один из претендентов на акции из дела Baring Vostok готов заключить сделку

Споры вокруг стоимости пакета акций IFTG легли в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного».
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Милла Йовович ждет третьего ребенка

Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии

Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Происшествия

Женщина погибла после нападения бойцовской собаки в Уфе

Обновлено в 04:19
Общество

Раздел о музеях открылся на портале mos.ru

ТАСС/, Новый раздел, посвященный московским музеям, галереям и усадьбам, открылся на портале mos.ru.
Обновлено в 00:40
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено вчера в 09:59
Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

F-35 потренировался воевать с Россией

Обновлено в 05:14
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