Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрывLenta.ru вчера в 19:18

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1». Взрыв зафиксирован на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.
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В центре Киева произошел мощный взрыв

РИА Новостивчера в 23:22

Несколько гаражей обрушились в результате взрыва в Киеве

Известиявчера в 20:58

В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома

RT на русскомвчера в 18:34

Мощный взрыв в Киеве: подробности

Вести.Ruвчера в 20:12

В центре Киева произошел мощный взрыв

Газета.Ruвчера в 18:44

Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева

Российская газетавчера в 20:44

В центре Киева произошел взрыв

РБКвчера в 18:17
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Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Хоккей

«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна

«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Обновлено в 00:08
Футбол

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии

15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:18
Экономика

Почему на Украине резко подорожали огурцы

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

Обновлено вчера в 06:08
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Алексей Панин пожаловался на сексуальную необразованность россиян

Обновлено вчера в 07:26
Религия

Православные отмечают праздник Святой Троицы

Обновлено вчера в 23:58
Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий

В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено 14 июня в 11:22
Политика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено 14 июня в 05:47
Здоровье

Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном

В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено 14 июня в 04:03
Политика

Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено вчера в 11:37
Общество

На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары

Обновлено в 00:54
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки

Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Наследный принц Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на танкеры

Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Шоу-бизнес

Россиянам показали однокомнатную квартиру звезды «Экипажа»

Народный артист России Анатолий Васильев показал россиянам, что сделали с его квартирой авторы программы «Идеальный ремонт» на «Первом канале».
Обновлено в 00:02
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Создатели видео вдохновлялись сценами из роликов с испытаниями подобных роботов, которые проводят их создатели из компании Boston Dynamics.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 08:16
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
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