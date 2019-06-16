Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрывLenta.ru вчера в 19:18
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1». Взрыв зафиксирован на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.
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Общество
Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной
В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкую клубнику
Сладость клубники можно выявить по черенку: если листки прилегают к ягоде плотно, то она с кислинкой; если есть расстояние - ягода сладкая.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии
15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента
За 2018 год товарооборот Приморского края с Китаем увеличился на 23 процента по сравнению с 2017 годом и составил четыре миллиарда долларов.
Обновлено в 02:17
Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Кино
На «Кинотавре» презентовали фильм «Вторжение» Федора Бондарчука
Официальная премьера "Вторжения" состоится только в начале 2020 года, однако в рамках проходящего в Сочи "Кинотавра" был показан трейлер ленты.
Обновлено вчера в 12:48
Хоккей
«Филадельфия» отправила Эндрю Макдональда на безусловный драфт отказов
Клуб поместил хоккеиста на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес
«Продавец месяца»: жена внука Пугачевой пошутила над фото из магазина
Обновлено 14 июня в 22:41
Происшествия
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 05:22
Экономика
Эксперты понизили прогнозируемый рост экономики Тайваня
Тайваньский институт комплексных исследований снизил ожидаемый годовой рост экономики Тайваня до 2,08%.
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей
Обновлено в 05:09
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Политика
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Великобритания отправит спецназ в Персидский залив
Обновлено в 02:51