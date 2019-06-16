Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрывLenta.ru вчера в 19:18

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1». Взрыв зафиксирован на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.
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Подробнее о событии

Стали известны подробности взрыва в Киеве

RT на русском05:09

Спасатели назвали причину взрыва в центре Киева

РБК04:32

В центре Киева произошел мощный взрыв

РИА Новостивчера в 23:22

Раскрыты подробности взрыва в центре Киева

Телеканал 360°03:25

Взрыв в центре Киева: обошлось без жертв и пострадавших

Вести.Ru02:01

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Газета.Ru04:46

Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева

Российская газетавчера в 20:44
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Общество

Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной

В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкую клубнику

Сладость клубники можно выявить по черенку: если листки прилегают к ягоде плотно, то она с кислинкой; если есть расстояние - ягода сладкая.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии

15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.
Обновлено в 04:44
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Экономика

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами

Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента

За 2018 год товарооборот Приморского края с Китаем увеличился на 23 процента по сравнению с 2017 годом и составил четыре миллиарда долларов.
Обновлено в 02:17
Политика

Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС

Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Кино

На «Кинотавре» презентовали фильм «Вторжение» Федора Бондарчука

Официальная премьера "Вторжения" состоится только в начале 2020 года, однако в рамках проходящего в Сочи "Кинотавра" был показан трейлер ленты.
Обновлено вчера в 12:48
Хоккей

«Филадельфия» отправила Эндрю Макдональда на безусловный драфт отказов

Клуб поместил хоккеиста на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

Тайсон взял микрофон и тонким, насколько это возможно, голосом исполнил отрывок из знаменитой песни американской группы Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", выразив благодарность болельщикам, которые поддерживали его.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 09:45
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму из-за травли

Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

«Продавец месяца»: жена внука Пугачевой пошутила над фото из магазина

Обновлено 14 июня в 22:41
Происшествия

В больнице оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 05:22
Экономика

Эксперты понизили прогнозируемый рост экономики Тайваня

Тайваньский институт комплексных исследований снизил ожидаемый годовой рост экономики Тайваня до 2,08%.
Обновлено в 03:04
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей

Обновлено в 05:09
Религия

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере

«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено вчера в 14:06
Авто

Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России

Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Великобритания отправит спецназ в Персидский залив

Обновлено в 02:51
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