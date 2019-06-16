Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрывLenta.ru 19:18

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1». Взрыв зафиксирован на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.
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Несколько гаражей обрушились в результате взрыва в Киеве

Известия20:58

Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева

Российская газета20:44

В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома

RT на русском18:34

В центре Киева прогремел взрыв

РИА Новости18:46

В центре Киева произошел мощный взрыв

Газета.Ru18:44

Мощный взрыв в Киеве: подробности

Вести.Ru20:12

В центре Киева произошел взрыв

РБК18:17
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Происшествия

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В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
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Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
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Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
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Армия и оружие

Иран атаковал американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
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Происшествия

В Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Воронежской области

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Общество

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Происшествия

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Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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В России требуют запретить показ американского сериала «Чернобыль»

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Обновлено в 17:42
Политика

Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
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Юлия Ковальчук обвинила Дмитрия Шепелева в бедах родных Жанны Фриске

Юлия Ковальчук считает, что во всем произошедшем виноват бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.
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Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

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Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
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Общество

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Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено в 21:00
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Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

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Какие машины, даже новые, не стоит покупать

Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
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Тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
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Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов

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Цекало напомнили о шутке про Крым

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Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными

Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
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Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
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Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
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