В центре Киева прогремел мощный взрывLenta.ru вчера в 19:18

с чего всё началось

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1». Взрыв зафиксирован на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.

Шоу-бизнес Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.

Автоспорт Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана» Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".

Кино В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино Показом комедии "Жили-были" в Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино, организованный Общенациональной программой "В кругу семьи".

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без света Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.

Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Армия и оружие Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.

Авто Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.

Единоборства Тищенко победил нокаутом в первом раунде Россиянин Евгений Тищенко победил ганца Абрахама Табула в бою за титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.

Политика Правительство Молдавии продолжит реализацию соглашения с ЕС Новое правительство Молдавии продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Политика Песков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа перед саммитом G20 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможна полноформатная встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа перед саммитом "Большой двадцатки".

Здоровье Эксперты рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека Эксперты рассказали, как именно она может влиять на человеческий организм. Это паразитическое беспозвоночное живет питаясь кровью.

Происшествия Неизвестный напал на офис конгрессмена в Нью-Йорке Полиция арестовала нападавшего, проникнувшего в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте.

Армия и оружие Минобороны показало полет истребителей над Кавказом глазами пилотов «Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, отрабатывая элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях», – сообщает Минобороны в Facebook.

Армия и оружие В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.

Происшествия Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".

Футбол «Спартак» начал подготовку к новому сезону 16 июня футболисты «Спартака» собрались на базе в Тарасовке и начали подготовку к новому сезону, проведя первую тренировку, сообщает пресс-служба красно-белых.

Происшествия В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.

Спорт Журналистка Мария Командная обвинила власти Москвы в коррупции при проведении киберспортивного футбольного турнира По 450 тысяч рублей должны были получить ведущие турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.

Происшествия Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.