Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрывLenta.ru вчера в 19:18

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1». Взрыв зафиксирован на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская.
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с чего всё началось
«Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»)», — говорится в сообщении
 стражей порядка.
Известия07:18

Подробнее о событии

Стали известны подробности взрыва в Киеве

Российская газета10:16

Полиция рассказала о взрыве в центре Киева

Газета.Ru10:15

Взрыв газа в Киеве квалифицировали как нарушение правил безопасности

Известия07:18

Полиция Киева возбудила дело после взрыва в центре города

РБК09:00

Стали известны подробности взрыва в центре Киева

РИА Новости06:13

Стали известны подробности взрыва в Киеве

RT на русском05:09

Взрыв в центре Киева: обошлось без жертв и пострадавших

Вести.Ru02:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Анна Семенович оказалась в больнице под капельницей

Обновлено в 05:45
Автоспорт

Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Кино

В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино

Показом комедии "Жили-были" в Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино, организованный Общенациональной программой "В кругу семьи".
Обновлено в 09:12
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без света

Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе

В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Авто

Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Единоборства

Тищенко победил нокаутом в первом раунде

Россиянин Евгений Тищенко победил ганца Абрахама Табула в бою за титул WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.
Обновлено в 09:52
Политика

Правительство Молдавии продолжит реализацию соглашения с ЕС

Новое правительство Молдавии продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Политика

Песков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа перед саммитом G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможна полноформатная встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа перед саммитом "Большой двадцатки".
Обновлено в 07:25
Здоровье

Эксперты рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека

Эксперты рассказали, как именно она может влиять на человеческий организм. Это паразитическое беспозвоночное живет питаясь кровью.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Неизвестный напал на офис конгрессмена в Нью-Йорке

Полиция арестовала нападавшего, проникнувшего в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Хотел добить свидетеля: задержан младший сын хоккеиста Соколова

Обновлено 14 июня в 04:13
Происшествия

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Минобороны показало полет истребителей над Кавказом глазами пилотов

«Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, отрабатывая элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях», – сообщает Минобороны в Facebook.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Футбол

«Спартак» начал подготовку к новому сезону

16 июня футболисты «Спартака» собрались на базе в Тарасовке и начали подготовку к новому сезону, проведя первую тренировку, сообщает пресс-служба красно-белых.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон

В пензенской Чемодановке, в которой произошла массовая драка, и в двух окрестных селах запретили продавать алкоголь.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Культура

Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 13:31
Спорт

Журналистка Мария Командная обвинила власти Москвы в коррупции при проведении киберспортивного футбольного турнира

По 450 тысяч рублей должны были получить ведущие турнира Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой

Взрыв в многоэтажном доме в городе Кудрово Ленинградской области произошел из-за пиротехники.
Обновлено в 09:57
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
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