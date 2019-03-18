В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕГазета.Ru 17:40

с чего всё началось

В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает "Страна.Ua". По данным местной полиции, за женщиной увязался неизвестный, который начал просить деньги.

Политика Саудовский министр предостерег от новых санкций против России В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Политика Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов.

Общество Назван российский регион с самым высоким уровнем безработицы Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе и в Туве.

Происшествия В Сочи экстренно сел Boeing 737-800 с неисправностью в крыле В аэропорту Сочи успешно сел летевший из Москвы лайнер, у которого при заходе на посадку выявили проблему с крылом.

Политика Порошенко пообещал вернуть Крым Украине «без торгов и договоренностей» Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей". Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

Происшествия В Эфиопию прибыли родственники погибших в авиакатастрофе россиян ИА «Ореанда-Новости» В Эфиопию прибыли родственники погибших в авиакатастрофе россиян.

Происшествия В Австралии обыскали дом сестры обвиняемого в теракте в Новой Зеландии Полиция Австралии провела обыски в двух домах в Новом Южном Уэльсе, среди которых дом сестры Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве в связи с терактами в двух мечетях в Новой Зеландии, сообщает телеканал 9 news.

Общество Россияне ждут от «работы мечты» стабильности и высокой зарплаты – исследование Россияне к критериям "работы мечты" относят, прежде всего, стабильность и высокий уровень зарплаты, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Политика Мадуро призвал всех министров Венесуэлы уйти в отставку Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал правительство республики в полном составе уйти в отставку с целью проведения реструктуризации в Кабмине.

Происшествия ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила дело бывшего собственника «Росгосстраха» ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.

Происшествия В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.

Армия и оружие ВКС России получили с 2012 года более 1 тыс. самолетов и вертолетов Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2012 года получили на вооружение более 1 тыс. новых и модернизированных самолетов и вертолетов.

Армия и оружие Афганистан получит нелегитимно отремонтированные Словакией Ми-17В-5 Словацкая компания LOTN нелегитимно провела ремонт вертолета Ми-17В-5 для Кабула, разработчик машины холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) снимает с себя ответственность за их безопасную эксплуатацию в Афганистане, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе холдинга.

Энергетика Минэнерго: контроль за инвестпрограммами «Газпрома» и «Транснефти» могут усилить Правительство рассматривает инициативу об усилении контроля за инвестиционными программами таких российских энергетических монополий, как "Газпром" и "Транснефть".

Армия и оружие WSJ: США планируют оставить в Сирии около тысячи военнослужащих Минобороны США готовит план по сохранению в Сирии воинского контингента численностью около 1 тыс. человек, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Технологии Пилоты учились управлять самолетом Boeing 737 Max на планшете iPad Издание New York Times распространило информацию, согласно которой ряд пилотов Boeing 737 Max не располагали необходимым объемом знаний об особенностях лайнера, а также учились управлять новой моделью воздушного судна на планшете iPad.

Политика Дерипаска оценил перспективы улучшения отношений США и России Улучшение отношений между Россией и Соединёнными Штатами невозможно, пока действуют экономические санкции.

Космос Крупный астероид пролетит мимо Земли Массивный астероид EA2 приближается к Земле, он пролетит мимо на расстоянии около 305 тысяч километров, то есть ближе, чем Луна, сообщается на сайте НАСА.

Политика В Белграде протестующие прорвались к президентскому дворцу Сегодня более тысячи митингующих собрались перед президентским дворцом, где проходит пресс-конференция Вучича.

Общество Российским студентам пообещали простить пропуски за посещение молебна «Сказали, что если придем и отметимся, простят два пропуска физкультуры», — рассказал один из собеседников издания.