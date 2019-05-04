Происшествия
В центре Кемерова загорелся крупный автосалонТАСС 10:28
Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda. В новость были внесены изменения (17:51 мск) - добавлена информация про площадь пожара.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Площадь пожара в кемеровском автосалоне составила 4000 квадратов
Комсомольская правда - Кемерово13:54
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Космос
Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги
По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфона
Экспертами «Газеты.ru» были названы убивающие смартфон привычки пользователей.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Хоккей
Великобритания сохранила место в элите ЧМ
Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Общество
Депутаты ГД вернули на доработку закон об оружии
Первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции «Единая Россия» Эрнест Валеев сообщил, что законопроект вернули на доработку.
Обновлено в 06:34
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено 18 мая в 19:02
Происшествия
Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане
Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Политика
Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина
Обновлено в 12:39
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Общество
Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами
Deutsche Bank составил ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат.
Обновлено в 10:28
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол
Мурад Мусаев: «В Лиге чемпионов все будет зависеть от нас»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что его команде по силам преодолеть квалификацию и пробиться в основной раунд Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:33
Политика
Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал письмо детей арестованной в США по делу об их похищении гражданки РФ Богданы Осиповой госсекретарю США Майку Помпео на встрече в Сочи 14 мая, сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Спорт
Авербух выступил постановщиком новой короткой программы Медведевой
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а в настоящее время хореограф Илья Авербух рассказал о том, что стал постановщиком новой короткой программы для российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС
Обновлено в 10:12
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
США жестко реагируют на сближение Багдада и Тегерана
Иракский шиитский богослов считает, что Багдад не должен втягиваться в противостояние Тегерана и Вашингтона.
Обновлено в 13:30
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
США передали Украине контрбатарейные радары
ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, сообщило Министерство обороны Украины.
Обновлено в 14:27