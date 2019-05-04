Происшествия

В центре Кемерова загорелся крупный автосалонТАСС 10:28

Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda. В новость были внесены изменения (17:51 мск) - добавлена информация про площадь пожара.
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Пожар в кемеровском автоцентре Hyundai потушен

Интерфакс12:14

В Кемерово ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai

РИА Новости12:04

Тысячи «квадратов»: названа площадь страшного пожара в кемеровском автосалоне

Сибдепо12:33

«Факел, но незначительный»: стали известны новые подробности пожара в автосалоне в Кемерове

Газета Кемерова12:21

Площадь пожара в кемеровском автосалоне составила 4000 квадратов

Комсомольская правда - Кемерово13:54

В центре Кемерова горит здание автосалона возле АЗС

Вести Кузбасс10:48

Кемеровский автосалон полностью потушили

VSE42 Новости12:10
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Космос

Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги

По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.
Обновлено в 13:39
Гаджеты

Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфона

Экспертами «Газеты.ru» были названы убивающие смартфон привычки пользователей.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Хоккей

Великобритания сохранила место в элите ЧМ

Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Общество

Депутаты ГД вернули на доработку закон об оружии

Первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции «Единая Россия» Эрнест Валеев сообщил, что законопроект вернули на доработку.
Обновлено в 06:34
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено 18 мая в 19:02
Происшествия

Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане

Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Политика

Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина

Обновлено в 12:39
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Общество

Составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами

Deutsche Bank составил ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат.
Обновлено в 10:28
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол

Мурад Мусаев: «В Лиге чемпионов все будет зависеть от нас»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что его команде по силам преодолеть квалификацию и пробиться в основной раунд Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:33
Политика

Лавров передал Помпео письмо от детей арестованной в США Осиповой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал письмо детей арестованной в США по делу об их похищении гражданки РФ Богданы Осиповой госсекретарю США Майку Помпео на встрече в Сочи 14 мая, сообщил РИА Новости член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Спорт

Авербух выступил постановщиком новой короткой программы Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а в настоящее время хореограф Илья Авербух рассказал о том, что стал постановщиком новой короткой программы для российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

Обновлено в 10:12
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох

Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

США жестко реагируют на сближение Багдада и Тегерана

Иракский шиитский богослов считает, что Багдад не должен втягиваться в противостояние Тегерана и Вашингтона.
Обновлено в 13:30
Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ

Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Общество

В Казани начался национальный финал конкурса «Молодые профессионалы»

Обновлено в 13:19
Армия и оружие

США передали Украине контрбатарейные радары

ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, сообщило Министерство обороны Украины.
Обновлено в 14:27
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