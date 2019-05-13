Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС 02:55
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.
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Что делают Высокинский и Куйвашев пока их ждут в сквере, где бунтуют против строительства храма
Екатеринбург Онлайн13:07
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