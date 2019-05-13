Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС вчера в 02:55

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.
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Сергей Бидонько
Сегодня не было допущено потасовок или противоправных действий.
— Сергей Бидонько, российский политикТАСС вчера в 17:47

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Ночная битва за сквер: как горожане пытались помешать строительству храма на Драме

Екатеринбург Онлайнвчера в 21:30

Свердловские власти проведут совещание по урегулированию конфликта вокруг строительства храма святой Екатерины

Вечерние Ведомости00:21

Свердловский вице-губернатор прокомментировал стихийную акцию протеста в Екатеринбурге

Znak.comвчера в 18:58

Власти Екатеринбурга сообщили, что потасовок при протестах в городе не допущено

ТАССвчера в 17:47

Хронология протеста: как екатеринбуржцы защищали сквер у Драмтеатра

Екатеринбург-ТВвчера в 23:26

Нескольких защитников сквера задержали на месте строительства храма в Екатеринбурге. «Еще двоих увезли на скорой»

URA.Ruвчера в 22:59

Екатеринбуржцы устроили пикет у места строительства храма Святой Екатерины

ТагилСити.рувчера в 14:22
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Экономика

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено вчера в 16:50
Здоровье

19 свердловчан пострадали от клещевого энцефалита и боррелиоза

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы семь человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – двенадцать человек.
Обновлено в 00:25
Футбол

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено вчера в 01:21
Экономика

Биткоин преодолел отметку в $8 тысяч

Напомним, 6 мая впервые с 14 ноября 2018 года стоимость биткоина преодолела психологическую отметку в 6 тысяч долларов, а 12 мая доросла до 7 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено вчера в 20:38
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено 12 мая в 00:23
Экономика

Часть россиян освободят от подоходного налога

Согласно документу, россияне, которым списали безнадежную задолженность, не будут платить 13 процентов подоходного налога в бюджет.
Обновлено вчера в 22:27
Транспорт

Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг

Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено вчера в 18:37
Хоккей

Сборная Канады вырвала победу над командой Словакии в матче ЧМ-2019

Обновлено вчера в 16:48
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Происшествия

Вылетевший в Самару Sukhoi Superjet-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 02:17
Экономика

Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексы

Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Полицейские выстрелом из пистолета ранили наркомана в Новокузнецке

Сотрудникам полиции не оставалось ничего иного, кроме как произвести предупредительный выстрел в воздух.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения

В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Музыка

Первые 10 финалистов «Евровидения» будут выбраны в Тель-Авиве

Первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" состоится во вторник в Выставочном центре Тель-Авива.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера

Обновлено вчера в 00:39
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено вчера в 08:08
Авто

У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки

Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Исхудавшая Виктория Дайнеко обнажила грудь в свой день рождения

Большинство отметили, как похудела, и даже исхудала певица, и попросили рассказать Дайнеко, как ей это удалось.
Обновлено 12 мая в 22:00
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Компания Disney выложила в сеть первый тизер-трейлер предстоящего фильма «Малефисента: Владычица тьмы» (Maleficent: Mistress of Evil).
Обновлено в 00:25
Политика

Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Кино

В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп

Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56
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