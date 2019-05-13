Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС 02:55
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.
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Что делают Высокинский и Куйвашев пока их ждут в сквере, где бунтуют против строительства храма
Екатеринбург Онлайн13:07
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Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки завершился в курортной провинции Анталья концертом "Пьяццолла-гала", который объединил любимые во всем мире танго Астора Пьяццоллы.
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Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
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Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
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ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".
Обновлено в 04:55
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Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
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Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
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Обновлено в 09:48