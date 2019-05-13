Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС 02:55

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.
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Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки завершился в курортной провинции Анталья концертом "Пьяццолла-гала", который объединил любимые во всем мире танго Астора Пьяццоллы.
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Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

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