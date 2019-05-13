В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС 02:55

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.

Происшествия Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Ассанжа Шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве.

Общество Внесены изменения в правила получения детских пособий Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому заявление на получение детского пособия можно будет подать в любом городе, а не только по месту прописки.

Происшествия В Казани подросток с пистолетом взял заложников в гимназии В Казанской гимназии №7 подросток с пистолетом взял в заложники учащихся. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

Технологии АЭС «Аккую» строят в соответствии с графиком Строительство атомной электростанции "Аккую", которую в Турции возводит "Росатом", будет вестись в соответствии с требованиями безопасности, высочайшими стандартами качества и согласно графику, сказано в сообщении, распространенном проектной компанией "Аккую Нуклеар".

Музыка Сергей Шнуров заявил о распаде «Ленинграда» Музыкант Сергей Шнуров 13 мая официально объявил о роспуске группы «Ленинград».

Происшествия В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

Армия и оружие Путин оценил модернизированные военные самолеты на авиазаводе в Казани Если раньше президент проводил их в своей сочинской резиденции, то теперь перед подобными встречами Путин будет еще и знакомиться с производством новейшего оружия.

Экономика Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, в связи с чем регулятор намерен подать кассационную жалобу.

Музыка В Турции прошел первый Турецко-русский фестиваль классической музыки Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки завершился в курортной провинции Анталья концертом "Пьяццолла-гала", который объединил любимые во всем мире танго Астора Пьяццоллы.

Происшествия Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.

Политика Порошенко обвинили в подготовке узурпации власти на Украине Депутат украинской Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес президента Петра Порошенко.

Футбол СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака» Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».

Авто ГЛОНАСС предлагает свою систему для хранения данных об автомобилях ГЛОНАСС предлагает хранить данные на территории России и дублировать их в госсистему "ЭРА-Глонасс".

Политика Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Экономика Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.

Авто Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России Наибольшее снижение рекомендованной розничной цены в размере 456 000 рублей коснулось автомобиля с гибридной установкой, таким образом разница в цене между двигателем 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичной комплектации составляет всего 40 000 рублей.

Наука От высокомерного к двумерному: ученые получили квазидвумерное золото Исследователи из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ на примере золота продемонстрировали, как можно получить квазидвумерные материалы из не относящихся к классу двумерных.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.