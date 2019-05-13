Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС 02:55

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.
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Акция в защиту сквера в Екатеринбурге закончилась столкновением

АиФ Урал15:57

Свердловский вице-губернатор прокомментировал стихийную акцию протеста в Екатеринбурге

Znak.com18:58

Власти Екатеринбурга сообщили, что потасовок при протестах в городе не допущено

ТАСС17:47

Свердловские власти урегулируют конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины

URA.Ru21:19

Без полиции и чиновников: ЧОП и жители Екатеринбурга сошлись стенка на стенку из-за сквера

Европейско-Азиатские новости19:25

Ночная битва за сквер: коротко о том, как горожане пытались помешать строительству храма на Драме

Екатеринбург Онлайн21:30

Екатеринбуржцы устроили пикет у места строительства храма Святой Екатерины

ТагилСити.ру14:22
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Кино

Опубликован список навсегда утраченных отечественных фильмов

Научные сотрудники Госфильмофонда составили список из кинокартин отечественного производства, которые зритель уже никогда не увидит, поскольку они безвозвратно утрачены.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения.
Обновлено в 21:28
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Взлетно-посадочную полосу аэропорта затопило в Зырянке

Обновлено в 19:51
Политика

Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию

Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 20:45
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов

Обновлено в 19:41
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Происшествия

На Аляске потерпели крушение два самолета

Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.
Обновлено в 20:41
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком матча с ЦСКА

Обновлено в 13:11
Футбол

Роббен: хочу продолжить карьеру

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен, который летом покинет мюнхенский клуб по истечении контракта, сообщил, что не собирается завершать карьеру.
Обновлено в 08:12
Общество

Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес

Маркл не собирается сидеть дома с ребенком

Обновлено в 10:30
Политика

Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России

Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 20:11
Музыка

Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»

14 мая в Тель-Авиве стартует 64-й ежегодный международный вокальный конкурс «Евровидение», который продлится до 18 мая.
Обновлено в 11:13
Хоккей

Канада вырвала победу над Словакией в матче ЧМ

Обновлено в 17:01
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По словам знакомого Купера и Шейк, Леди Гага непричастна к разрушению отношений супругов, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что между певицей и актером не возникло романтических чувств во время съемок.
Обновлено в 13:00
Политика

В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Здоровье

В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру

Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Марина Александрова впервые показала лица своих детей

Известная актриса Марина Александрова в Instagram разместила новую видеозапись.
Обновлено вчера в 22:11
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Здоровье

Люди с возрастом часто забывают о любви. а ведь она - настоящий эликсир молодости

- Да, это вполне реально. Сейчас к этому возрасту подходят люди, рожденные в спокойные пятидесятые - шестидесятые годы.
Обновлено в 18:26
Гаджеты

Apple начала выдавать свои банковские карты

Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
Общество

В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса

В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса.
Обновлено в 06:19
Футбол

Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России

Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Политика

Китай объявил ответные меры в торговой войне с США

С 1 июня Китай повысит и введет пошлины на американские товары на $60 млрд в ответ на такое же решение США.
Обновлено в 16:33
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