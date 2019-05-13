В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС 02:55

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.

Политика В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.

Кино Составлен список лучших злодеев из сериалов Авторы издания The Independent составили список из 35 самых популярных сериальных злодеев.

Происшествия Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.

Политика Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Шоу-бизнес В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.

Общество ГИБДД разработала регламенты автотюнинга Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».

Армия и оружие Корабельные вертолеты авиации ТОФ «спасли» упавшего за борт человека Палубный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС с большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" в ходе тренировки осуществил поиск человека, условно упавшего за борт, его подъем и эвакуацию на борт корабля для оказания медицинской помощи.

Политика Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую» Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».

Авто Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.

Экономика На российских должников массово подают иски в суд Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам, сообщают "Ведомости".

Общество Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».

Армия и оружие В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Шоу-бизнес Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.

Транспорт Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Кино Появился тизер заключительной серии «Игры престолов» Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.

Культура Российские издатели экспериментируют с форматами электронных книг Российские издатели экспериментируют с форматами электронных книг Русскоязычные сервисы электронных книг начинают тестировать новый формат — выпуск произведений по главам.

Музыка Николай Басков презентовал новое музыкальное видео на песню «Караоке» В своем микроблоге Instagram Николай Басков презентовал новое музыкальное видео, которое было снято на песню «Караоке».

Общество Новый закон о трудовых книжках обсуждают власти Стоит отметить, что альтернативный законопроект, пишет РБК, предполагает, что уже к 2021 году все работники будут обязаны перейти на электронные трудовые книжки.

Общество Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.

Происшествия Школьник в Казани взял в заложники учеников Десятиклассник с пистолетом попытался взять в заложники учительницу и одноклассников в гимназии №7 в Казани, сообщает "Интерфакс".

Экономика Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в Москве В течение пяти–шести лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120–135 тысяч рублей.