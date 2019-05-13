Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС 02:55
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.
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Ночная битва за сквер: как горожане пытались помешать строительству храма на Драме
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Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам, сообщают "Ведомости".
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Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
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Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
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Размер пенсии Лолиты превзошел ожидания певицы в три раза
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