Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС 02:55

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.
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Что происходит в Екатеринбурге после стихийной акции защитников сквера. Фоторепортаж

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