Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой ЕкатериныТАСС 02:55
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины. Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда.
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Что делают Высокинский и Куйвашев пока их ждут в сквере, где бунтуют против строительства храма
Екатеринбург Онлайн13:07
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Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.
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Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.
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Moody’s назвало Россию лидером в СНГ по цифровизации банковских услуг
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Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получить российские паспорта по упрощенному порядку.
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В Башкирии из-за аномальной жары пляжи обустроят раньше
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Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).
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У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
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