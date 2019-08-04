Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД. По данным ведомства, авария произошла около 3.55 мск.

В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями

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