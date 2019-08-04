Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилямиРИА Новости вчера в 23:37
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД. По данным ведомства, авария произошла около 3.55 мск.
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Общество
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено в 03:16
Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В американском штате Огайо произошла стрельба
В американском городе Дейтон в штате Огайо произошла стрельба, в настоящее время полиция работает на месте происшествия.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержали около 600 человек
Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол
Гвардиола с сарказмом прокомментировал отсутствие игроков «МС» в списке претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал непопадание футболистов команды в число претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено 02 августа в 22:04
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено 02 августа в 09:52
Происшествия
Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов
Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за того, что оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
Многие из пришедших на несогласованную акцию 3 августа не имели отношения к выборам в Мосгордуму и не ожидали такого развития событий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 03:10
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов
Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Страны Европы отказали США в создании коалиции против «агрессии» Ирана
После захвата Военно-морскими силами Ирана плывшего под флагом Великобритании шведского танкера Вашингтон призвал страны Европы, а также Японию и Южную Корею создать миссию для противостояния "иранской агрессии", напоминает издание.
Обновлено в 03:07
Общество
Пострадавшую от паводка территорию Тулуна исключат из зоны заселения
Затопленными оказались около 11 тысяч жилых домов в более чем ста населенных пунктах, пострадали 49 участков дорог и 22 моста.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Вылитый Мартин: Киркоров опубликовал свою детскую фотографию
Филипп Киркоров выложил в сторис Instagram свой детский снимок. На нем он поразительно похож на собственного сына Мартина-Кристина.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Сыновья винтили. 3 августа москвичам запретили находиться в центре столицы
Выйти в центр Москвы 3 августа и не оказаться в автозаке было почти невозможно даже для человека, который совсем ничего не знает о последних акциях протеста в столице.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании стоимости бензина и дизтоплива
Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол
20 игроков ЦСКА отправились на матч с «Рубином»
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты
Xiaomi выпустит «умный» дверной замок с функцией распознавания лиц
Китайская компания Xiaomi начала сбор финансов для «умного» дверного замка с функцией распознавания лиц.
Обновлено в 00:00
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Убыточный бизнес-центр рядом с «Пассажем» пытаются продать за 180 млн рублей
За 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Нахимов» просят 180 миллионов рублей.
Обновлено в 02:30
Культура
Большой фестиваль РНО пройдет в Москве с 13 сентября по 4 октября
Шесть концертов в рамках Большого фестиваля Российского национального оркестра (РНО) пройдут в московском Концертном зале имени Чайковского с 13 сентября по 4 октября, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.
Обновлено в 03:20
Футбол
Бранислав Иванович рассказал, как «Зенит» забил в свои ворота
Капитан «Зенита» заканчивал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) в атаке.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Баскетбол
Дрэймонд Грин подписал новый контракт с «Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» объявил о продлении контракта с Дрэймондом Грином. Условия соглашения с форвардом на данный момент неизвестны.
Обновлено вчера в 23:43