Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилямиРИА Новости вчера в 23:37
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД. По данным ведомства, авария произошла около 3.55 мск.
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В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в смертельной аварии на Малышева
Екатеринбург Онлайн04:01
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Актер спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок. Эммануил Виторган объявил о том, что ищет двух нянь.
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Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
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Маринэ Гамбарян, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава РФ / © Фото предоставлено пресс-службой компании Pfizer Недавние исследования показали, что развитию зависимости способствует генетический фактор: так, у курящих родителей дети более подвержены никотиновой зависимости, чем у некурящих.
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Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили после крупного ДТП на мосту под Волгоградом
Полицейские возбудили уголовное по факту ДТП с тремя автомобилями на плотине Волжской ГЭС, в котором в субботу погибли два человека, еще шестерых госпитализировали.
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