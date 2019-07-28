Общество
Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочкуИзвестия 07:31
Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
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«Для тех, кто любит. Как мы с Борисом»: Наина Ельцина откроет в Екатеринбурге именную лавочку
КП - Екатеринбург26 июля в 08:45
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Навального доставили из спецприёмника в больницу
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Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.
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Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
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«Лестер» хочет получить от МЮ рекордную сумму за Магуайра
Обновлено в 01:25
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
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Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает "РЕН ТВ".
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Гаджеты
Intel признаётся, что будет разрабатывать 10-нм настольные процессоры
Даже на недавней квартальной отчётной конференции исполнительный директор Intel Роберт Свон (Robert Swan) достаточно подробно рассказал о том, когда выйдут 10-нм процессоры для ноутбуков и серверов, но даже не намекнул о сроках появления настольных аналогов.
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза
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FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Главное управление МЧС по Москве сообщило об усилении ветра в российской столице, ожидающемся 28 июля.
Обновлено в 07:27
Политика
Джонсон заявил о неготовности Британии к «жесткому» Brexit
В случае успешной работы Британия должна стать «величайшим местом на земле», заявил Джонсон, а ближайшие три месяца его премьерства будут «поворотным моментом в британской истории».
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Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
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