Общество

Наина Ельцина установила возле Ельцин-центра мемориальную лавочкуИзвестия 07:31

Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
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