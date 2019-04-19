Футбол
В центральном матче тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит»Россия.Кубань 05:03
20 апреля 2019 года в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги ФК «Краснодар» на своем стадионе примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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Двух следователей ФСБ подозревают в вымогательстве
Суд арестовал экс-главу издательства "Известия" Его сын Александр утверждает, что следователи изначально требовали от арестанта признания вины, угрожая включить в дело еще восемь эпизодов и объявить сына в розыск.
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Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
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Медведчук посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
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Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
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Обновлено вчера в 22:30
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Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
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Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
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Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Обновлено 16 апреля в 08:02
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Обновлено вчера в 06:54
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Обновлено в 06:27
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Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
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Обновлено вчера в 15:22
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Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
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Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
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Космос
Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты в космосе
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