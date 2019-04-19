Футбол

В центральном матче тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит»Россия.Кубань 05:03

Локомотив — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
20 апреля 2019 года в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги ФК «Краснодар» на своем стадионе примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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Краснодар - Зенит: прогноз на матч 24-го тура РПЛ

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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