Футбол

В центральном матче тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит»Россия.Кубань вчера в 05:03

Краснодар — Зенит
сегодня
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
20 апреля 2019 года в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги ФК «Краснодар» на своем стадионе примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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