«Краснодар» показал, как готовится к поединку с «Зенитом»Петербургский дневник 05:30

Уже в субботу, 20 апреля, петербургский «Зенит» проведет матч 24-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара», который продолжает погоню за сине-бело-голубыми в турнирной таблице. «Быки» перед матчем решили показать, как проходят тренировки команды перед принципиально важным поединком.

«Краснодар» показал, как готовится к поединку с «Зенитом»

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