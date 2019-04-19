В центральном матче тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит»Россия.Кубань вчера в 05:03

20 апреля 2019 года в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги ФК «Краснодар» на своем стадионе примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Спорт день за днем

Транспорт В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Футбол «Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро.

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Экономика Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.

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Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".

Происшествия На Филиппинах семь человек погибли при падении грузовика с обрыва Семь человек погибли и 15 пострадали в результате падения грузовика в овраг на Филиппинах, передает агентство Philippine News Agency со ссылкой на полицию.

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Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

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Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

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Происшествия Двух школьниц задержали за организацию массового убийства В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.