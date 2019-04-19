Футбол
В центральном матче тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит»Россия.Кубань вчера в 05:03
20 апреля 2019 года в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги ФК «Краснодар» на своем стадионе примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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«Зенит» приехал! Сегодня в Краснодаре — суперматч и полный аншлаг. Интриги 24-го тура РПЛ
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