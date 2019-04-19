Футбол
В центральном матче тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит»Россия.Кубань 05:03
20 апреля 2019 года в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги ФК «Краснодар» на своем стадионе примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Краснодар - Зенит 20 апреля 2019: Прогноз на матч 24 тура чемпионата России по футболу
КП - Кубаньвчера в 04:02
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Политика
Акимов попросил Путина помочь с расчисткой частот для 5G
На рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов попросил дать поручения по расчистке частот для сетей связи 5G, говорится в стенограмме на сайте Кремля.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя
Футбольный клуб «Динамо» анонсировал матч 24 тура РПЛ с «Крыльями Советов» видеороликом, где хор исполняет песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук».
Обновлено в 06:42
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Об опасности обвала в Севастополе предупреждали
Люди не пострадали, но вместе с грунтом рухнули и три автомобиля, ещё три машины не упали, но были эвакуированы спасателями, прибывшими на место.
Обновлено в 06:58
Политика
Патрушев: На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 64 боевика
На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году силовики ликвидировали 64 боевика, ещё 285 участников бандподполья задержаны и переданы суду.
Обновлено в 07:51
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Экономика
Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов
Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.
Обновлено в 03:49
Музыка
Дочь Ирины Салтыковой записала новую песню по мотивам хита матери
Клип Алисы Салтыковой на ремейк хита 90-х «Серые глаза» появился в эфире музыкальных телеканалов и на YouTube.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В селе на юге Забайкальского края сгорели более 30 жилых домов
Более 30 жилых домов сгорели в селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 07:55
Политика
Порошенко вывел на «майдан» несколько тысяч сторонников
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Экономика
Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат
В 2018 г. доходы населения сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение
Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Бузова прогулялась по Москве в прозрачном пеньюаре
Бузова снялась в прозрачном пеньюаре в перьях, лифчике и утягивающих шортах кислотного цвета.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Панин рассказал о походах на нудистский пляж с дочерью
Панин заявил в беседе с НСН, что не боится, если его обнаженные снимки в Интернете увидит маленькая дочь.
Обновлено вчера в 10:48
Авто
Renault Arkana сертифицировали для РФ
Росстандарт опубликовал одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для нового кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 04:40
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Транспорт
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права
РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26