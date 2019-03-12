Армия и оружие
В центральной части Израиля сработали сирены тревогиРИА Новости вчера в 23:43
Сирены тревоги сработали в понедельник утром в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
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Сирены тревоги предупредили жителей центральной части Израиля о возможных обстрелах
Московский Комсомолецвчера в 23:53
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