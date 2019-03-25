Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверленияГазета.Ru 04:14
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, в ведомстве не знают, почему эта стружка появилась в бытовом отсеке.
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У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была найдена в определённых местах в бытовом отсеке. Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определённое место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТВ Центр 06:03
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