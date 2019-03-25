В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверленияГазета.Ru 04:14

У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была найдена в определённых местах в бытовом отсеке. Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определённое место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке.

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В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления

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